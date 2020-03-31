Космическая компания выпустит портативный аппарат для помощи больным коронавирусом

Единственное, что ограждает Virgin Orbit от полномасштабного запуска — это отсутствие лицензии от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. По планам компании, она в ближайшее время получит необходимые документы и уже в апреле начнет помогать государственной системе здравоохранения США в связи со вспышкой коронавируса именно в данном регионе.

”Обычно мы разрабатываем ракетные двигатели и системы запуска спутников на орбиту. Но из-за коронавирусного кризиса мы посоветовались с нашим губернатором, чтобы узнать, чем можем помочь. Его команда быстро связала нас с группой прекрасных и изобретательных медиков и инженеров, которые работают над уникальным концептом аппарата для искусственной вентиляции легких”, — рассказал президент Virgin Orbit Дэн Харт.