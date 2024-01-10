Космические компании Европы напряглись из-за возможной конкуренции в сфере ракет

Космические компании Европы напряглись из-за возможной конкуренции в сфере ракетНо у них слабо развивается отрасль
Руководитель Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер заявил, что европейские космические компании ArianeGroup, Airbus и Safran опасаются конкуренции, которая становится необходимой для развития отрасли.
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Эти компании считаются монополистами на рынке космических ракет и будут вынуждены участвовать в конкурентной борьбе на общих основаниях. Но выдержат ли эти компании конкуренцию, — большой вопрос.
При этом открытость Европы для новых игроков необходима, так как наблюдается технологический застой и задержки в развитии различных проектов, в частности, в создании перспективных носителей для ракет Ariane 6 и Vega-C, а также жёсткая конкуренция со стороны американской компании SpaceX.
Исполнительный директор Airbus Гийом Фори заявил, что конкуренция — серьёзная проблема для компании, а если произойдёт фрагментация европейского рынка производителей ракет, для отрасли может наступить настоящая катастрофа.