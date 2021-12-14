Космические корабли засорили Землю сильнее, чем всё человечество вместе взятое

Речь идёт о космическом туризме, которым увлекается всё большее количество миллиардеров. На частных космических кораблях эти люди или сами летают в космос, или отправляют туда туристические команды. И в последнее время таких полётов стало больше.

Проблема в том, что один полёт корабля генерирует 75 тонн углерода, тогда как всё человечество создаёт такой углеродный след в течение года.

По логике авторов доклада, бороться с подобной ситуацией можно только путём отслеживания глобальных показателей выбросов. «Значительное неравенство в выбросах предполагает, что климатическая политика должна быть в большей степени направлена на богатых загрязнителей. До сих пор климатическая политика, такая как налоги на выбросы углекислого газа, часто оказывала непропорционально сильное воздействие на группы населения с низким и средним уровнем дохода», — сказано в докладе.