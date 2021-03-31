Космические объекты сделали небо на 10% ярче

Так, согласно данным исследователей, созвездия спутников и куски космического мусора, которые перемещаются по орбите Земли, отражая при этом солнечный свет, привели к тому, что яркость ночного неба выросла на 10%.

”Мы ожидали, что увеличение яркости неба будет незначительным, но наши первые теоретические оценки оказались удивительными и таким образом побудили нас незамедлительно сообщить о наших результатах”, — поделился выводами ведущий автор исследования по световому загрязнению Мирослав Коцифай.

По мнению специалистов, эта проблема станет только масштабнее ввиду отправки все новых спутников. Отмечается, что это не единственная причина роста яркости неба. Также на это повлияли и отработанные ракетные компоненты и прочие обломки, отражающие и рассеивающие солнечные лучи.