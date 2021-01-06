Космические силы США будут следить за запуском вражеских ракет при помощи специальных спутников нового поколения

Шутки-шутками, а Космические силы США продолжают набирать обороты, пишет Gizmodo. Так, новые военные спутники, которые будут предоставлены ведомству, смогут засекать вражеское вооружение, находящееся на любой точке планеты. Ожидается, что поставки новейших спутников начнутся уже в 2025 году, а к 2028 году они уже начнут применяться в действии.

Стоит отметить, что согласно имеющимся данным, Lockheed Martin была выбрана в качестве главного разработчика военных спутников из-за того, что «Космические силы верят в наибольший шанс компании достичь поставленных целей к 2025 году».