Наука и технологии
Сегодня 07:32
Космические силы США будут следить за запуском вражеских ракет при помощи специальных спутников нового поколения
Проект планируется довести до финальной стадии уже к 2028 году
Как стало известно, Пентагон выделил Lockheed Martin около 5 млрд долларов для того, чтобы компания разработала три новых спутника-шпиона нового поколения. С их помощью военное ведомство США намерено следить за запуском вражеских ракет.
Шутки-шутками, а Космические силы США продолжают набирать обороты, пишет Gizmodo. Так, новые военные спутники, которые будут предоставлены ведомству, смогут засекать вражеское вооружение, находящееся на любой точке планеты. Ожидается, что поставки новейших спутников начнутся уже в 2025 году, а к 2028 году они уже начнут применяться в действии.
Стоит отметить, что согласно имеющимся данным, Lockheed Martin была выбрана в качестве главного разработчика военных спутников из-за того, что «Космические силы верят в наибольший шанс компании достичь поставленных целей к 2025 году».