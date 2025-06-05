Космические силы США заказали разработку спутников для отслеживания ракет

Опубликовано 05 июня 2025, 03:001 мин.
Космические силы США заказали разработку спутников для отслеживания ракетПо программе нацбезопасности
Космические силы США заключили контракт на $1,2 млрд с компанией BAE Systems для поставки 10 спутников слежения за ракетами на средней околоземной орбите.
© BAE Systems Space and Mission Systems
Эта программа, известная как Resilient Missile Warning Tracking Epoch 2, создана для защиты от ракетных угроз, включая гиперзвуковое оружие. Спутники должны быть интегрированы в национальную архитектуру противоракетной обороны и предназначены для обнаружения трасс ракет и предупреждения о нападении.
BAE Systems, базирующаяся в Колорадо, ранее принадлежала Ball Aerospace, а затем была приобретена другим вендором. Цель программы — повышение устойчивости архитектуры спутников предупреждения и слежения за ракетами для обеспечения раннего предупреждения о ракетных угрозах.