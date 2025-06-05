Космические силы США заказали разработку спутников для отслеживания ракет

Эта программа, известная как Resilient Missile Warning Tracking Epoch 2, создана для защиты от ракетных угроз, включая гиперзвуковое оружие. Спутники должны быть интегрированы в национальную архитектуру противоракетной обороны и предназначены для обнаружения трасс ракет и предупреждения о нападении.

BAE Systems, базирующаяся в Колорадо, ранее принадлежала Ball Aerospace, а затем была приобретена другим вендором. Цель программы — повышение устойчивости архитектуры спутников предупреждения и слежения за ракетами для обеспечения раннего предупреждения о ракетных угрозах.