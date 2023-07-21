Космические спутники оказались устаревшими с точки зрения кибербезопасности

Космические спутники оказались устаревшими с точки зрения кибербезопасностиУже сейчас известно как минимум о трёх таких аппаратах
Космические спутники, которые нашли широкое применение в научных и коммуникационных сферах, а также в военных целях, могут стать серьёзной угрозой с точки зрения кибербезопасности.
Недавнее исследование, проведённое под руководством доктора философии Йоханнеса Вилльбольда из Рурского университета Бохума, выявило неустранимые проблемы безопасности в трёх исследовательских спутниках.
Согласно научной работе, они отстают в области кибербезопасности на целых 10 лет. Эксперты обнаружили множество уязвимостей и отсутствие базового шифрования в микропрограммном обеспечении эстонского спутника-куба ESTCube-1, открытой исследовательской платформе OPS-SAT Европейского космического агентства и меньшем спутнике Flying Laptop.
Всего исследователи обнаружили 13 уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения полного контроля над аппаратами и даже направления их на другие спутники, что способно привести к возникновению опасных космических обломков.