Космические спутники оказались устаревшими с точки зрения кибербезопасности

Недавнее исследование, проведённое под руководством доктора философии Йоханнеса Вилльбольда из Рурского университета Бохума, выявило неустранимые проблемы безопасности в трёх исследовательских спутниках.

Согласно научной работе, они отстают в области кибербезопасности на целых 10 лет. Эксперты обнаружили множество уязвимостей и отсутствие базового шифрования в микропрограммном обеспечении эстонского спутника-куба ESTCube-1, открытой исследовательской платформе OPS-SAT Европейского космического агентства и меньшем спутнике Flying Laptop.

Всего исследователи обнаружили 13 уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения полного контроля над аппаратами и даже направления их на другие спутники, что способно привести к возникновению опасных космических обломков.