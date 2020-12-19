Космические стражи станут частью армии США

Заявление на эту тему сделал вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс, сообщает Politico. При этом в Twitter-аккаунте космических войск говорится о том, что над названием думали на протяжении года — с самого создания нового вида вооружённых сил. Причём участие в процессе принимали как сами военнослужащие, так и обычные граждане.

Напомним, что в декабре 2019 года Дональд Трамп выступил с речью, в котором объявил о создании в стране военно-космических сил. Тогда президент США уточнял, что создание нового вида вооруженных сил стало самой крупной инвестиций в армию США.