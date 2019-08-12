Космические войска России научили спутники преследовать движущиеся летательные аппараты

Впервые Космические войска России были обнаружены за проведением экспериментов еще в далеком 2017 году. Тогда Минобороны РФ официально объявило о том, что нашим войскам удалось отделить малый космический аппарат от орбитальной платформы, запущенной 23 июня 2017 года.

Главный центр разведки космической обстановки ВКС России сообщает, что сегодня околоземной орбите находится свыше 4500 космических аппаратов, из них примерно 300 иностранных военных спутников. Такие спутники ведут разведку наших территорий, а также могут осуществлять целеуказание ядерным ракетам при ударе по России. Само собой, российские военные не могли оставить это без внимания, в результате чего и были созданы космические войска. А военные эксперименты со спутниками-инспекторами являются ответом на угрозы безопасности, исходящие от вражеских государств из космоса.