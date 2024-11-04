«Космический» ИИ проконтролировал производства на Земле

По словам сооснователя и генерального директора Neurala Массимилиано Версаче, их программное обеспечение может быстро обучаться и функционировать на устройствах с минимальными ресурсами. Это позволяет проводить визуальную инспекцию с уже доступными компонентами, развертывая систему за считанные минуты.

Neurala начала сотрудничество с NASA более десяти лет назад в рамках программы по трансферу технологий для малых предприятий. Изначально проект был сосредоточен на создании роеверов, способных самостоятельно исследовать марсианский ландшафт. Затем технология была адаптирована для навигации дронов и предотвращения столкновений.

Теперь компания применяет свои разработки для мониторинга производственных процессов, что позволяет быстро и эффективно контролировать качество на сборочных линиях, где каждую минуту проходит до ста изделий.