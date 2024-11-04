Наука и технологии
Опубликовано 04 ноября 2024, 20:32
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«Космический» ИИ проконтролировал производства на Земле

Программа следит за сборочными линиями
Программное обеспечение искусственного интеллекта (ИИ), изначально разработанное для анализа марсианского ландшафта, теперь используется для мониторинга сборочных линий на Земле. Компания Neurala Inc. из Бостона создала систему визуальной инспекции, которая работает с существующими камерами, компьютерами и даже мобильными телефонами, контролируя качество продукции на конвейере.
«Космический» ИИ проконтролировал производства на Земле

© Ferra.ru

По словам сооснователя и генерального директора Neurala Массимилиано Версаче, их программное обеспечение может быстро обучаться и функционировать на устройствах с минимальными ресурсами. Это позволяет проводить визуальную инспекцию с уже доступными компонентами, развертывая систему за считанные минуты.

Neurala начала сотрудничество с NASA более десяти лет назад в рамках программы по трансферу технологий для малых предприятий. Изначально проект был сосредоточен на создании роеверов, способных самостоятельно исследовать марсианский ландшафт. Затем технология была адаптирована для навигации дронов и предотвращения столкновений.

Теперь компания применяет свои разработки для мониторинга производственных процессов, что позволяет быстро и эффективно контролировать качество на сборочных линиях, где каждую минуту проходит до ста изделий.