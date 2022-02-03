Космический интернет Илона Маска разогнался до 500 Мбит/сек

Называется новый сервис Starlink Premium. В рамках него компания Илона Маска также увеличила скорость загрузки — до 20-40 Мбит/сек. При этом не забыла она и более высокой цене на Premium-версию интернета.

Так, если базовый тариф Starlink стоит 99 долларов (7,5 тыс рублей) в месяц, то Starlink Premium обойдётся уже в 500 долларов (38 тыс рублей) в месяц. В то же время в самом начале вам придётся заплатить за антенну — 2500 долларов (191 тыс рублей). Для сравнения, самая простая антенна для доступа к сети на скорости до 100 Мбит стоит 499 долларов (38 тыс рублей).

Сообщается, что новый сервис будет лучше работать в «экстремальных погодных условиях». При этом клиентов обеспечат приоритетной круглосуточной поддержкой 7 дней в неделю.