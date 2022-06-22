Космический интернет Starlink может появиться в Грузии

У нас состоялась очень интересная и важная встреча с представителем компании SpaceX, который прибыл в Грузию для того, чтобы ознакомиться с грузинской телекоммуникационной средой на месте. Мы предоставили ему детальную информацию о тенденциях в телекоммуникационной сфере Грузии и ознакомили с планами на будущее. На данном этапе SpaceX работает над изучением особенностей грузинского рынка и готовится к коммерческому запуску операций Starlink в Грузии.