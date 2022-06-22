Наука и технологии
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Космический интернет Starlink может появиться в Грузии

И ни слова о России
Долгое время компания Илона Маска Starlink игнорировала постсоветское пространство. Но в начале года она запустила свой космический интернета на Украине, а теперь, судя по всему, присматривается и к грузинскому рынку.
Космический интернет Starlink может появиться в Грузии

По крайней мере, это следует из сообщения Комиссии по коммуникациям Грузии. Её пресс-служба заявила, что ведомство провело специальную встречу с представителем американской компании.

У нас состоялась очень интересная и важная встреча с представителем компании SpaceX, который прибыл в Грузию для того, чтобы ознакомиться с грузинской телекоммуникационной средой на месте. Мы предоставили ему детальную информацию о тенденциях в телекоммуникационной сфере Грузии и ознакомили с планами на будущее. На данном этапе SpaceX работает над изучением особенностей грузинского рынка и готовится к коммерческому запуску операций Starlink в Грузии.

Екатерина Имедадзе
Член Комиссии по коммуникациям

При этом в грузинской Комиссии заявили, что запуск платформы в стране будет способствовать развитию рынка инновационных цифровых услуг в республике.

Источник:ТАСС
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