Космический интернет Starlink может появиться в Грузии

Космический интернет Starlink может появиться в ГрузииИ ни слова о России
По крайней мере, это следует из сообщения Комиссии по коммуникациям Грузии. Её пресс-служба заявила, что ведомство провело специальную встречу с представителем американской компании.
У нас состоялась очень интересная и важная встреча с представителем компании SpaceX, который прибыл в Грузию для того, чтобы ознакомиться с грузинской телекоммуникационной средой на месте. Мы предоставили ему детальную информацию о тенденциях в телекоммуникационной сфере Грузии и ознакомили с планами на будущее. На данном этапе SpaceX работает над изучением особенностей грузинского рынка и готовится к коммерческому запуску операций Starlink в Грузии.
При этом в грузинской Комиссии заявили, что запуск платформы в стране будет способствовать развитию рынка инновационных цифровых услуг в республике.