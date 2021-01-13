Космический мусор назвали катастрофой, угрожающей спутникам

Специалисты подсчитали, что на сегодняшний день на орбиту нашей планеты находится более 128 млн кусков космического мусора размером более 1 мм и 34 тыс частиц размером более 10 см, пишет The Daily Mail. При этом член генерального управления оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии Екатерина Каввада и вовсе заявляет, что космический мусор перестал быть «теоретической угрозой» и превратился в угрозу реальную.

Специалист также отметила, что 3 тыс неактивных спутников, находящихся недалеко от нашей планеты, представляют из себя «катастрофу, ожидающую своего часа».

Напомним, что в конце 2020 года стало известно, что Япония планирует избавить нашу околоземную орбиту от космического мусора при помощи огромных клешней. Они, по замыслу специалистов, будут выхватывать мелкие частицы прямо в космосе и отправлять их сгорать в атмосферу Земли.