Космический мусор упал на жилой дом в США

Он предполагает, что это часть отброшенного паллета с батареями МКС, который, как думало NASA, полностью сгорит при входе в атмосферу. К счастью, никто не пострадал, а следователи сейчас пытаются определить происхождение фрагмента.

В 2021 году космическое агентство выбросило мусор в космос, полагая, что он сгорит при входе в атмосферу Земли (хотя некоторые были уверены в обратном).

Эта деталь, гигантский 2.9-тонный паллет со старыми батареями — самый тяжелый кусок космического мусора, намеренно выброшенный с МКС — завершила свое атмосферное сгорание несколько недель назад над Мексиканским заливом.