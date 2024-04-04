Космический мусор упал на жилой дом в США

Космический мусор упал на жилой дом в СШАNASA пока отмалчивается
Он предполагает, что это часть отброшенного паллета с батареями МКС, который, как думало NASA, полностью сгорит при входе в атмосферу. К счастью, никто не пострадал, а следователи сейчас пытаются определить происхождение фрагмента.
В 2021 году космическое агентство выбросило мусор в космос, полагая, что он сгорит при входе в атмосферу Земли (хотя некоторые были уверены в обратном).
Эта деталь, гигантский 2.9-тонный паллет со старыми батареями — самый тяжелый кусок космического мусора, намеренно выброшенный с МКС — завершила свое атмосферное сгорание несколько недель назад над Мексиканским заливом.
Совпадение или нет, но 8 марта кто-то сообщил, что цилиндрический объект весом около 1 кг пробил крышу и два этажа его дома в Неаполе, штат Флорида.
Алехандро Отеро опубликовал в Twitter фотографии объекта, пролетевшего через его дом, к счастью, не причинив вреда ни одному из его жителей.