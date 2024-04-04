Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 07:34
1 мин.

Космический мусор упал на жилой дом в США

NASA пока отмалчивается
Житель Флориды, Алехандро Отеро, был в шоке, когда кусок космического мусора пробил крышу его дома и два этажа.
Космический мусор упал на жилой дом в США
© Ferra.ru

Он предполагает, что это часть отброшенного паллета с батареями МКС, который, как думало NASA, полностью сгорит при входе в атмосферу. К счастью, никто не пострадал, а следователи сейчас пытаются определить происхождение фрагмента.

В 2021 году космическое агентство выбросило мусор в космос, полагая, что он сгорит при входе в атмосферу Земли (хотя некоторые были уверены в обратном).

Эта деталь, гигантский 2.9-тонный паллет со старыми батареями — самый тяжелый кусок космического мусора, намеренно выброшенный с МКС — завершила свое атмосферное сгорание несколько недель назад над Мексиканским заливом.

Тот самый мусор, упавший на дом

Тот самый мусор, упавший на дом

© HotHardware

Совпадение или нет, но 8 марта кто-то сообщил, что цилиндрический объект весом около 1 кг пробил крышу и два этажа его дома в Неаполе, штат Флорида.

Алехандро Отеро опубликовал в Twitter фотографии объекта, пролетевшего через его дом, к счастью, не причинив вреда ни одному из его жителей.

Источник:HotHardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#космос
,
#NASA