Наука и технологии
Опубликовано 04 ноября 2024, 08:09
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Космический сплав будущего создали при помощи 3D-печати

Вот оно, будущее
Группа исследователей разработала высокопрочный металлический сплав, созданный методом 3D-печати, специально для экстремальных условий космоса.
Космический сплав будущего создали при помощи 3D-печати
© Ferra

Этот сплав выдерживает низкие температуры до -196°C, что делает его перспективным для использования в космической сфере.

Команда под руководством доктора Чон Мин Пака из Корейского института материаловедения создала сплав на основе CoCrFeMnNi, добавив небольшое количество углерода. Это улучшило его прочность и гибкость при низких температурах.

Процесс создания сплава использует метод 3D-печати Laser Powder Bed Fusion, где лазер плавит слои металлического порошка.

Точное управление углеродом привело к формированию нанокарбидов, придающих материалу дополнительную прочность. В итоге сплав стал на 140% прочнее и гибче аналогов и показал двойное улучшение удлинения при -196°C.

Источник:Knowridge Science Report
Автор:Булат Кармак
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