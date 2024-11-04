Космический сплав будущего создали при помощи 3D-печати

Этот сплав выдерживает низкие температуры до -196°C, что делает его перспективным для использования в космической сфере.

Команда под руководством доктора Чон Мин Пака из Корейского института материаловедения создала сплав на основе CoCrFeMnNi, добавив небольшое количество углерода. Это улучшило его прочность и гибкость при низких температурах.

Процесс создания сплава использует метод 3D-печати Laser Powder Bed Fusion, где лазер плавит слои металлического порошка.

Точное управление углеродом привело к формированию нанокарбидов, придающих материалу дополнительную прочность. В итоге сплав стал на 140% прочнее и гибче аналогов и показал двойное улучшение удлинения при -196°C.