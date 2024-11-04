Космический сплав будущего создали при помощи 3D-печати

Опубликовано 04 ноября 2024, 08:091 мин.
Космический сплав будущего создали при помощи 3D-печатиВот оно, будущее
Группа исследователей разработала высокопрочный металлический сплав, созданный методом 3D-печати, специально для экстремальных условий космоса.
Этот сплав выдерживает низкие температуры до -196°C, что делает его перспективным для использования в космической сфере.
Команда под руководством доктора Чон Мин Пака из Корейского института материаловедения создала сплав на основе CoCrFeMnNi, добавив небольшое количество углерода. Это улучшило его прочность и гибкость при низких температурах.
Процесс создания сплава использует метод 3D-печати Laser Powder Bed Fusion, где лазер плавит слои металлического порошка.
Точное управление углеродом привело к формированию нанокарбидов, придающих материалу дополнительную прочность. В итоге сплав стал на 140% прочнее и гибче аналогов и показал двойное улучшение удлинения при -196°C.