Космический телескоп «Джеймс Уэбб» нашёл гейзер на спутнике Сатурна с высотой «струи» в сотни километров

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» нашёл гейзер на спутнике Сатурна с высотой «струи» в сотни километровКоторый к тому же может говорить о наличии жизни на спутнике
Ледяной спутник Сатурна снова оказался в центре внимания — учёные обнаружили, что он выбрасывает огромную струю водяного пара в космос.
И что самое интересное, эта струя, вероятно, содержит множество химических компонентов, необходимых для возникновения жизни. Детали извержения были представлены на конференции в Space Telescope Science Institute в Балтиморе 17 мая.
Учёные отметили, что струя водяного пара Энцелада является чрезвычайно масштабной, превосходящей предыдущие наблюдения. Исследователи планируют представить полноценную научную статью об этом удивительном открытии.
К слову, обнаружение водяных выбросов на спутнике Сатурна было сделано ещё в 2005 году, когда космический аппарат NASA обнаружил ледяные частицы, выбрасываемые через трещины на его поверхности.
Шутка ли — мощные выбросы даже образуют одно из колец Сатурна.
Анализ показал, что струи содержат метан, углекислый газ и аммиак — органические молекулы, являющиеся химическими строительными блоками для развития жизни. Возможно, некоторые из этих газов были произведены самой жизнью, испуская метан из глубин Энцелада, указывают исследователи в публикации в The Planetary Science Journal.