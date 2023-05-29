Космический телескоп «Джеймс Уэбб» нашёл гейзер на спутнике Сатурна с высотой «струи» в сотни километров

И что самое интересное, эта струя, вероятно, содержит множество химических компонентов, необходимых для возникновения жизни. Детали извержения были представлены на конференции в Space Telescope Science Institute в Балтиморе 17 мая.

Учёные отметили, что струя водяного пара Энцелада является чрезвычайно масштабной, превосходящей предыдущие наблюдения. Исследователи планируют представить полноценную научную статью об этом удивительном открытии.

К слову, обнаружение водяных выбросов на спутнике Сатурна было сделано ещё в 2005 году, когда космический аппарат NASA обнаружил ледяные частицы, выбрасываемые через трещины на его поверхности.