Легендарный космический телескоп "Хаббл" вышел из строя

Наука и технологии
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Легендарный космический телескоп "Хаббл" вышел из строяПерезагрузить его не удалось
В пятницу NASA сообщило о том, что телескоп "Хаббл", который более тридцати лет снабжал человечество фотографиями Вселенной, не работал в течение нескольких последних дней.
По сообщению космического агентства США, телескоп перестал работать из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. Этот чип позволяет следить за состоянием и безопасностью научных приборов, а также контролировать и координировать их действия.
Диагностика показала, что виноват в сбое процесс деградации модуля памяти, однако переключиться на резервный модуль памяти у NASA не получилось. При этом, сам "Хаббл" и его приборы "в полном порядке", судя по заявлениям исследователей из аэрокосмического ведомства.