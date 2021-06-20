Легендарный космический телескоп "Хаббл" вышел из строя

По сообщению космического агентства США, телескоп перестал работать из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. Этот чип позволяет следить за состоянием и безопасностью научных приборов, а также контролировать и координировать их действия.

Диагностика показала, что виноват в сбое процесс деградации модуля памяти, однако переключиться на резервный модуль памяти у NASA не получилось. При этом, сам "Хаббл" и его приборы "в полном порядке", судя по заявлениям исследователей из аэрокосмического ведомства.