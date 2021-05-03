Наука и технологии
Сегодня в 12:38
Космический телескоп Хаббл заснял слияние галактик
Выглядит завораживающе
В сети появился свежий снимок, сделанный космическим телескопом Хаббл. На изображении, опубликованном на сайте устройства, запечатлены множество галактик, сливающихся друг с другом.
Фотография является частью рубрики «Изображение недели». На ней изображено скопление Abell 3827. Что интересно, размер таких космических объектов может достигать десятков миллионов световых лет.
На свежем снимке, в его центральной части, можно увидеть сразу четыре сливающихся галактики. Голубая линия, похожая на ореол, является гравитационно-линзированным изображением ещё более удалённой галактики, которая находится за скоплением.
Наблюдения четырёх сливающихся галактик свидетельствуют о том, что тёмная материя вокруг одной из этих галактик не движется вместе с этой галактикой, что, возможно, говорит о наличии взаимодействий неизвестной природы с участием тёмной материи.