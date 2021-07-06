Космический вертолёт NASA совершил самый долгий полёт на Марсе

Представители лаборатории реактивного движения NASA сообщили в своём Twitter-аккаунте, что свежий запуск был самым сложным, передаёт CNET. Его общая продолжительность составила 166,4 секунды. Сам аппарат летел со скоростью 5 м/с.

Что интересно, даже во время свежей операции, вертолёт сделал очередной снимок. На нём можно увидеть, как Ingenuity отбрасывает тень на поверхность Марса.