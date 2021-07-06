Космический вертолёт NASA совершил самый долгий полёт на Марсе

Наука и технологии
Сегодня в 14:02
Космический вертолёт NASA совершил самый долгий полёт на МарсеИ сделал очередное фото
Американское космическое агентство NASA опубликовало сообщение об успехе очередного полёта вертолёта Ingenuity. Во время девятого запуска летательный аппарат сумел пролететь рекордно долгое время без посадки.
Представители лаборатории реактивного движения NASA сообщили в своём Twitter-аккаунте, что свежий запуск был самым сложным, передаёт CNET. Его общая продолжительность составила 166,4 секунды. Сам аппарат летел со скоростью 5 м/с.
Что интересно, даже во время свежей операции, вертолёт сделал очередной снимок. На нём можно увидеть, как Ingenuity отбрасывает тень на поверхность Марса.
Напомним, что ранее представитель космического агентства заявил, что на данный момент в приводной системе устройства нет никаких признаков износа.