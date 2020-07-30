Наука и технологии
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Космическим вооруженным силам США передали лошадь вместо ракет и кораблей
И тому есть вполне логичное объяснение!
В сети появилась информация о достаточно забавной ситуации, произошедшей в космических вооруженных силах США. Как оказалось, ведомство передали не какие-то ракеты и космические корабли, а обыкновенную живую лошадь по кличке Призрак.
Судя по всему, подобное решение было принято в связи с тем, что новообразованные войска начнут бороздить просторы космоса лишь в будущем, в то время как прямо сейчас им необходимо обживаться на военно-воздушной базе Ванденберг. И так как территория базы огромна, а рельеф крайне сложный, им и выдали для передвижения именно лошадь.
Как стало известно, Призрак относится к сугубо американской породе, так называемой “квортерхорс”. Название породы связано с тем, сколько лошадь способна пробежать на максимальной скорости за раз. Стоит отметить, что прямо сейчас Призрак проходит обучение в рамках программы привлечения лошадей к военной службе. Таким образом, военный питомец в будущем займется помощью при подборе и воспитании четвероногих рекрутов.