Космическим вооруженным силам США передали лошадь вместо ракет и кораблей

Судя по всему, подобное решение было принято в связи с тем, что новообразованные войска начнут бороздить просторы космоса лишь в будущем, в то время как прямо сейчас им необходимо обживаться на военно-воздушной базе Ванденберг. И так как территория базы огромна, а рельеф крайне сложный, им и выдали для передвижения именно лошадь.

Как стало известно, Призрак относится к сугубо американской породе, так называемой “квортерхорс”. Название породы связано с тем, сколько лошадь способна пробежать на максимальной скорости за раз. Стоит отметить, что прямо сейчас Призрак проходит обучение в рамках программы привлечения лошадей к военной службе. Таким образом, военный питомец в будущем займется помощью при подборе и воспитании четвероногих рекрутов.