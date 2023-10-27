Космическую миссию «Луна-26» хотят запустить раньше запланированного

Ранее предполагалось, что миссия состоится в 2027 году, однако теперь рассматривается возможность её проведения на год раньше.

«Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево — есть планы такие, на 2026-й — но пока 2027-й», — заявил Борисов. Он также отметил, что рассматривается возможность досрочного запуска автоматических межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27».

Это заявление следует за инцидентом 19 августа, когда российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчётную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.

Станция, запущенная 11 августа, должна была приземлиться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны.

Эти планы на перенос даты запуска «Луна-26» демонстрируют стремление Роскосмоса к ускорению своей космической программы, несмотря на недавние трудности. Они также подчёркивают важность исследования Луны в рамках общей стратегии изучения космоса Россией.