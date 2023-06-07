Космонавт из России проведет на МКС эксперимент с 48 перепелиными яйцами

В декабре 2023 года на Международную космическую станцию отправят 48 яиц японского перепела. Эксперимент по исследованию возможности выживания птиц в условиях микрогравитации начнет проводить космонавт Константин Борисов, рассказала ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Тамара Гурьева.

В настоящее время исследователи вместе с ним работают над экспериментом в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Эксперимент сложный, отметила Гурьева: на МКС в бокс необходимо будет класть и фиксировать яйца — достаточно трудная задача, требующая ювелирной работы.

Оборудование для него — контейнеры для фиксации яиц, а также инкубатор вместе с центрифугой для создания искусственной гравитации — отправят заранее в сентябре. В ходе эксперимента исследователи планируют изучить эмбриональное развитие двух групп японского перепела в условиях микрогравитации и искусственной силы тяжести, создаваемой аппаратурой на борту МКС. Полученные данные помогут в разработке систем жизнеобеспечения для экипажей дальних космических полётов.

В 1990-х годах подобный эксперименты с перепелиными яйцами проводился на станции «Мир», напомнила Гурьева. Сначала птенцы не смогли приспособиться к условиям невесомости — не чувствуя опоры, они не могли есть и умирали. Однако в эксперименте 1999 года с помощью особой центрифуги удалось вывести здоровых перепелов, нормально питавшихся и проживших на станции три дня.