Космонавт назвал преимущество сна в невесомости

Также российский космонавт поделился с подписчиками, как именно спят космонавты, а также на что похоже сон в каюте. ”У нас есть спальный мешок, который мы привязываем к стене в каюте, и спим в нём. Внутри находятся стропы, к которым пристёгиваем себя, а также есть отверстия для рук, клапан для вентиляции ног и капюшон”, — рассказал космонавт.

Вагнер сравнил сон в каюте с отдыхом на природе в одноместной палатке, однако вместо пения птиц можно услышать лишь шум вентиляторов. По словам космонавта, преимуществом сна в невесомости является то, что именно так не отлеживаются бока и другие части тела.