Космонавты на МКС протестируют технологию создания бинтов из человеческой кожи

Биопринтер создает бинты на основе человеческих клеток кожи и специальных биочернил, в результате чего мы получаем покрытие, похожее на гипс, которое можно наложить на рану.

Однако уточняется, что тестовый прототип на МКС не будет содержать в себе настоящих клеток кожи. Тестирование нужно для демонстрации космонавтам удобства изготовления материала, а также прочности получившихся органических бинтов. Сообщается, что для демонстрации гель-имитатор будет наноситься на конечность члена экипажа, которую обернут фольгой. По завершению эксперимента будет известна эффективность нового метода лечения ран.

Подобная технология нужна, потому что в условиях невесомости бинты и другие средства перевязки ран не очень неэффективны.