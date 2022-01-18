Космонавты на МКС протестируют технологию создания бинтов из человеческой кожи

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Космонавты на МКС протестируют технологию создания бинтов из человеческой кожиПока что без настоящих клеток кожи
NASA сообщила, что экипаж МКС будет тестировать устройство Bioprint FirstAid, создающее заживляющие бинты с использованием клеток человеческой кожи.
Биопринтер создает бинты на основе человеческих клеток кожи и специальных биочернил, в результате чего мы получаем покрытие, похожее на гипс, которое можно наложить на рану.
Однако уточняется, что тестовый прототип на МКС не будет содержать в себе настоящих клеток кожи. Тестирование нужно для демонстрации космонавтам удобства изготовления материала, а также прочности получившихся органических бинтов. Сообщается, что для демонстрации гель-имитатор будет наноситься на конечность члена экипажа, которую обернут фольгой. По завершению эксперимента будет известна эффективность нового метода лечения ран.
Подобная технология нужна, потому что в условиях невесомости бинты и другие средства перевязки ран не очень неэффективны.
Источник: NASA