«Космос» и «Широта»: в России разработали два новых лифта

Российский завод «МЭЛ» разработал и готовит к серийному производству две новые модели скоростных лифтов, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Они отличаются дизайном, габаритами и грузоподъемностью. Лифты «Космос» расписываются в цветах планет и Солнца. Кабина площадью 1,6 на 1,4 метра и высотой в 2,2 метра может одновременно перевозить до 13 человек и передвигаться со скоростью 2,5 метра в секунду.

«Широта» посвящена природе России и отличается более вместительной и просторной кабиной на 20 пассажиров. Ее размеры — 2,1 на 1,6 метра при такой же высоте, а грузоподьемность — в два раза больше, до двух тонн.

Планируется, что ежегодно завод будет выпускать более 500 таких лифтов. В 2023 году «МЭЛ» начал строительство нового цеха.