«Космос» и «Широта»: в России разработали два новых лифта

«Космос» и «Широта»: в России разработали два новых лифтаГрузоподъемность одной из новинок — две тонны
В России разработали две новые модели лифтов — «Космос» и «Широта» — способных двигаться со скоростью 2,5 метра в секунду.
Российский завод «МЭЛ» разработал и готовит к серийному производству две новые модели скоростных лифтов, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Они отличаются дизайном, габаритами и грузоподъемностью. Лифты «Космос» расписываются в цветах планет и Солнца. Кабина площадью 1,6 на 1,4 метра и высотой в 2,2 метра может одновременно перевозить до 13 человек и передвигаться со скоростью 2,5 метра в секунду.
«Широта» посвящена природе России и отличается более вместительной и просторной кабиной на 20 пассажиров. Ее размеры — 2,1 на 1,6 метра при такой же высоте, а грузоподьемность — в два раза больше, до двух тонн.
Планируется, что ежегодно завод будет выпускать более 500 таких лифтов. В 2023 году «МЭЛ» начал строительство нового цеха.