Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2025, 23:41
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Космос ухудшил зрение астронавтов

Показало исследование
Ученые Университета Монреаля выяснили, что невесомость значительно влияет на зрение астронавтов, находящихся на борту Международной космической станции (МКС). Исследование показало, что у 70% космонавтов развиваются изменения глаз, нейро-окулярный синдром, связанный с космическими полетами (SANS).
Космос ухудшил зрение астронавтов

© Ferra.ru

Команда под руководством офтальмолога Сантьяго Константино изучила данные 13 астронавтов, находившихся на МКС от 157 до 186 дней. Возраст участников составлял в среднем 48 лет, и почти треть из них были женщины.

Ученые сравнили состояние глаз до и после полетов, изучив три параметра: жесткость глазного яблока, внутриглазное давление и амплитуду глазного пульса. Все три показателя изменились: жесткость глаз снизилась на 33%, давление — на 11%, а пульсация — на 25%.

Изменения сопровождались уменьшением размера глаза, нарушением фокусировки и в некоторых случаях отеком зрительного нерва. У пяти астронавтов было зафиксировано утолщение сосудистой оболочки глаза, что не зависело от возраста, пола или опыта полетов.

Константино объяснил, что невесомость изменяет распределение крови, увеличивая ее приток к голове и замедляя венозный отток из глаз. Это вызывает растяжение тканей глаза и их перестройку.

Несмотря на тревожные данные, в большинстве случаев зрение астронавтов восстанавливается после возвращения на Землю. Иногда достаточно использования очков. Однако ученые предупреждают, что длительные миссии, например, полет на Марс, могут иметь более серьезные последствия.

Космос ухудшил зрение астронавтов

© IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology