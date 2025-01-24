Космос ухудшил зрение астронавтов

Команда под руководством офтальмолога Сантьяго Константино изучила данные 13 астронавтов, находившихся на МКС от 157 до 186 дней. Возраст участников составлял в среднем 48 лет, и почти треть из них были женщины.

Ученые сравнили состояние глаз до и после полетов, изучив три параметра: жесткость глазного яблока, внутриглазное давление и амплитуду глазного пульса. Все три показателя изменились: жесткость глаз снизилась на 33%, давление — на 11%, а пульсация — на 25%.

Изменения сопровождались уменьшением размера глаза, нарушением фокусировки и в некоторых случаях отеком зрительного нерва. У пяти астронавтов было зафиксировано утолщение сосудистой оболочки глаза, что не зависело от возраста, пола или опыта полетов.

Константино объяснил, что невесомость изменяет распределение крови, увеличивая ее приток к голове и замедляя венозный отток из глаз. Это вызывает растяжение тканей глаза и их перестройку.

Несмотря на тревожные данные, в большинстве случаев зрение астронавтов восстанавливается после возвращения на Землю. Иногда достаточно использования очков. Однако ученые предупреждают, что длительные миссии, например, полет на Марс, могут иметь более серьезные последствия.