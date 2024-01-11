Коснулось не только Twitch: Amazon уволит людей также из сервисов Prime и MGM

Увольнения связаны с изменениями в доходах этих сервисов и пересмотре перспектив деятельности. В своём письме сотрудникам руководитель обоих подразделений Майк Хопкинс написал, что компания рассмотрела и изучила все возможности для улучшения деятельности сервисов.

Но в итоге пришли к выводу, что наилучший вариант — увольнение части персонала. Сколько людей будет уволено, не сообщается. Хопкинс отметил, что в результате изучения бизнес-процессов было принято решение о сокращении в сервисах нескольких сотен должностей.

«Приоритетность инициатив, которые, как мы знаем, помогут нам продвинуться вперёд, а также постоянные инвестиции в программирование, маркетинг и продукты обеспечивают нашему бизнесу ещё более сильное будущее», — также написал Хопкинс.