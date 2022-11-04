Котов и собак начнут привлекать в качестве свидетелей преступлений

Оказалось, что на шерсти домашних животных оседает человеческое ДНК. Ранее специалисты не обращали внимание на качество таких образцов, но в итоге решили проверить, будет ли это полноценный материал.

Исследование проводилось с участием 20 домашних кошек, поскольку это животные, массово живущие с человеком. Результаты анализа ДНК показали, что в 80% образцов ДНК, обнаруженных на шерсти кошек, у которых взяли небольшой мазок, содержалось достаточно для подтверждения присутствия постороннего человека в доме. В 70% было обнаружено достаточно генетического материала для установления конкретной личности. Таким образом, благодаря кошачьей шерсти следователи смогут связать доказать присутствие определённого человека в доме, где живёт кошка.

Но такие данные помогут не только следствию и обвинению, но и адвокатам: когда смогли доказать, что домашние животные могут переносить человеческую ДНК на себе, её присутствие на месте преступления, где неподалёку живёт кошка, может быть лишь случайностью, и потребуются более веские доказательства для точного установления вины.