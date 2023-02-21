Ковид, гепатит, туберкулёз и т.д.: в России создадут реестр пациентов с «заразными» заболеваниями

23:22, 21 февраля 2023
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Ковид, гепатит, туберкулёз и т.д.: в России создадут реестр пациентов с «заразными» заболеваниямиРеестр создаётся для медицинских и других госучреждений
В России появится федеральный реестр пациентов с инфекционными заболеваниями. В него внесут пациентов с коронавирусом, гепатитом, туберкулёзом и другими болезнями. Всего 282 диагноза.
Фото: Abcnews.go.com
Реестр создаётся для учреждений Минздрава, Минцифры, Роспотребнадзора, ФСИН, федерального и территориальных ФОМС, региональных департаментов здравоохранения и медицинских организаций.
Реестр нужен для оперативного оказания медицинской помощи людям с этими болезнями и для недопущения их распространения.
Источник:Парламентская газета
Автор:Андрей КадуковТеги: