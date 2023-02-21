Наука и технологии
23:22, 21 февраля 2023
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Ковид, гепатит, туберкулёз и т.д.: в России создадут реестр пациентов с «заразными» заболеваниями

Реестр создаётся для медицинских и других госучреждений

В России появится федеральный реестр пациентов с инфекционными заболеваниями. В него внесут пациентов с коронавирусом, гепатитом, туберкулёзом и другими болезнями. Всего 282 диагноза.

Ковид, гепатит, туберкулёз и т.д.: в России создадут реестр пациентов с «заразными» заболеваниями

Фото: Abcnews.go.com

Реестр создаётся для учреждений Минздрава, Минцифры, Роспотребнадзора, ФСИН, федерального и территориальных ФОМС, региональных департаментов здравоохранения и медицинских организаций.

Реестр нужен для оперативного оказания медицинской помощи людям с этими болезнями и для недопущения их распространения.

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