Ковид, гепатит, туберкулёз и т.д.: в России создадут реестр пациентов с «заразными» заболеваниями

Реестр создаётся для учреждений Минздрава, Минцифры, Роспотребнадзора, ФСИН, федерального и территориальных ФОМС, региональных департаментов здравоохранения и медицинских организаций.

Реестр нужен для оперативного оказания медицинской помощи людям с этими болезнями и для недопущения их распространения.