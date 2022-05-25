Ковид отступает? Вирусолог объяснил, будет ли в России новая вспышка заболеваемости

По словам учёного, эпидемиологическая ситуация в стране нормализовалась, но циркуляция коронавируса всё равно продолжается среди населения. И это может привести к новым мутациям и возникновению новых субвариантов. К тому же учёные пока не знают, как долго сохраняется иммунитет после того, как человек переболел «Омикроном».

В связи с этим Нетесов объяснил, что необходима новая вакцина, направленная непосредственно на борьбу с «Омикроном», а не на другие штаммы коронавируса.

«На мой взгляд, нам очень нужна вакцина непосредственно от «Омикрона», поскольку вакцины от уханьского штамма защищают от этого варианта лишь на 25–30%. Речь не идёт о модификации «Спутника V» или «Лайт» — нужен новый препарат. А уханьского штамма с нами нет уже практически год», — подчеркнул учёный.

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