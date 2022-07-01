Ковид всё: Роспотребнадзор отменил коронавирусные ограничения по всей стране

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Ковид всё: Роспотребнадзор отменил коронавирусные ограничения по всей странеИз-за снижения заболеваемости
На официальном сайте Роспотребнадзора появилось уведомление о снятии всех санитарных ограничений, связанных с коронавирусом.
Снятие ограничений касается территории всей страны. Также отменяется масочный режим и возобновляется работа общепита в ночное время. Ведомство объяснило это устойчивым снижением заболеваемости и протекания в лёгкой форме всех подтверждённых случаев.
«Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введённых ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — сказано в уведомлении Роспотребнадзора.