Ковидные пальцы: Роспотребнадзор рассказал о симптоме COVID-19, который угрожает детям

Горелов отметил, что этот симптом описали совсем недавно и, что он очень похож на обморожение. Однако им не является, конечно же. И по его словам, этот симптом начал встречаться и у детей.

Эпидемиолог рассказал, что у детей, помимо респираторных явлений, может наблюдаться нарушение работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного коронавируса у них возникают проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой и органами дыхательной системы. При этом у подростков поражение легких может быть таким же, как у взрослых.

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