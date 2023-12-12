Красиво, но опасно: красные приливы у берегов Камчатки оказались ядом для моря

Это планктонные микроводоросли, в частности, динофлагелляты рода Alexandrium, которые накапливаются в моллюсках. Эти водоросли очень токсичны, и если съесть рыбу или моллюски, пропитанные этими водорослями, можно получить паралитическое отравление. Учёные называют «красный прилив» бомбой замедленного действия: сейчас эти водоросли вышли в благоприятную для них среду.

Когда планктонные микроводоросли этого вида разрастаются, начинается мор черепах, морских птиц, дельфинов и других морских животных. К тому же это всерьёз бьёт и по экономике.