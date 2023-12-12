Красиво, но опасно: красные приливы у берегов Камчатки оказались ядом для моря

Красиво, но опасно: красные приливы у берегов Камчатки оказались ядом для моряИз-за этого явления умирает много животных
Учёные из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского предупредили, что в Беринговом и Чукотском морях в 5 раз за последние 30 лет участился «красный прилив» — крайне опасное для морского биоразнообразия явление.
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Это планктонные микроводоросли, в частности, динофлагелляты рода Alexandrium, которые накапливаются в моллюсках. Эти водоросли очень токсичны, и если съесть рыбу или моллюски, пропитанные этими водорослями, можно получить паралитическое отравление. Учёные называют «красный прилив» бомбой замедленного действия: сейчас эти водоросли вышли в благоприятную для них среду.
Когда планктонные микроводоросли этого вида разрастаются, начинается мор черепах, морских птиц, дельфинов и других морских животных. К тому же это всерьёз бьёт и по экономике.