Наука и технологии
22:27, 12 декабря 2023
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Красиво, но опасно: красные приливы у берегов Камчатки оказались ядом для моря

Из-за этого явления умирает много животных

Учёные из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского предупредили, что в Беринговом и Чукотском морях в 5 раз за последние 30 лет участился «красный прилив» — крайне опасное для морского биоразнообразия явление.

Красиво, но опасно: красные приливы у берегов Камчатки оказались ядом для моря

© Alejandro Díaz / Wikimedia Commons

Это планктонные микроводоросли, в частности, динофлагелляты рода Alexandrium, которые накапливаются в моллюсках. Эти водоросли очень токсичны, и если съесть рыбу или моллюски, пропитанные этими водорослями, можно получить паралитическое отравление. Учёные называют «красный прилив» бомбой замедленного действия: сейчас эти водоросли вышли в благоприятную для них среду.

Когда планктонные микроводоросли этого вида разрастаются, начинается мор черепах, морских птиц, дельфинов и других морских животных. К тому же это всерьёз бьёт и по экономике.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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