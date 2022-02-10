Красная капуста оказалась овощем, защищающим от развития рака

В красной капусте содержится 90 миллиграммов антоциана — вещества, которое вылавливает и выводит из организма свободные радикалы, которые являются причиной развития раковых опухолей. В белой капусте этого вещества нет вообще.

Также врач отметил, что в красной капусте содержится 90% суточной нормы витамина С, тогда как в белой — 60%. К тому же витамин С нужен для синтеза коллагена, что придаёт коже упругость. В свою очередь, белая капуста содержит витамин К, необходимый для свёртываемости крови.

Полезные вещества, содержащиеся в капусте, разрушаются при термической обработке, поэтому Гандельман посоветовал употреблять её в виде свежих салатов.

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