Наука и технологии
Вчера в 22:52
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Красная капуста оказалась овощем, защищающим от развития рака

И дающим почти суточную норму витамина С
Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал о пользе капусты и сравнил красную и белую. По его словам, красная капуста защищает даже от рака.
Красная капуста оказалась овощем, защищающим от развития рака

В красной капусте содержится 90 миллиграммов антоциана — вещества, которое вылавливает и выводит из организма свободные радикалы, которые являются причиной развития раковых опухолей. В белой капусте этого вещества нет вообще.

Также врач отметил, что в красной капусте содержится 90% суточной нормы витамина С, тогда как в белой — 60%. К тому же витамин С нужен для синтеза коллагена, что придаёт коже упругость. В свою очередь, белая капуста содержит витамин К, необходимый для свёртываемости крови.

Полезные вещества, содержащиеся в капусте, разрушаются при термической обработке, поэтому Гандельман посоветовал употреблять её в виде свежих салатов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Вечерняя Москва
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