Красноярские учёные создали экологичный пластик

Учёные из Красноярского научного центра и Сибирского государственного университета создали новый вид биоразлагаемого пластика, который разлагается в лесной почве всего за семь месяцев. Этот материал, разработанный на основе полистирола и органического вещества под названием альфа-ангеликалактон, представляет собой экологически чистую альтернативу традиционным полистироловым пластикам.

Чтобы обеспечить быстрый процесс разложения, учёные добавили альфа-ангеликалактон в структуру полистирола. Это вещество естественно, присутствует в растениях и получается из углеводов, таких как фруктоза и целлюлоза. Пластик, на основе которого сделан этот новый материал, может разлагаться под воздействием бактерий и грибов, обогащая почву углеродом.

Сегодня многоразовая пластиковая посуда и другие изделия, а также упаковки, часто создаются из полистирола, который, как и другие пластиковые материалы, остаётся в природе на долгие годы, загрязняя окружающую среду. Новый биоразлагаемый пластик представляет собой перспективное решение для снижения негативного воздействия пластиковых отходов на окружающую среду.