Красный Крест составил для хакеров правила ведения кибервойны

Красный Крест составил для хакеров правила ведения кибервойныОрганизация предложила восемь правил
Международный комитет Красного Креста (МККК) составил восемь правил ведения кибервойны, которые рекомендуются хакерам. Правила появились на фоне обеспокоенности организации, что всё больше гражданских вовлекается в кибероперации.
Кибервойны усилились после начала СВО. В связи с этим, чтобы минимизировать риски для гражданских, насколько это возможно, МККК предложил 8 правил для хакеров и хактивистов.
Первое правило запрещает направлять любые кибератаки против гражданских объектов — всего, что не является военной инфраструктурой.
Второе — никогда не допускать использование вредоносного софта или других инструментов и техник, автоматически распространяющихся и бесконтрольно наносящих ущерб военным и гражданским целям.
Третье правило гласит, что при подготовке кибератаки на военный объект необходимо сделать всё, чтобы избежать или минимизировать все возможные последствия для мирного населения.
Четвёртое правило — полный запрет на проведение киберопераций против медицинских и гуманитарных объектов.
Пятое правило запрещает атаковать объекты, которые необходимы для выживания населения или при повреждении которых могут высвободиться опасные силы. Под такими объектами в правилах закреплены плотины, дамбы, атомные электростанции и прочее.
Шестое правило требует не проводить кибератаки для вызова и распространения паники среди населения.
Седьмое правило предполагает, что атаки не должны приводить к нарушению международного гуманитарного права.
Восьмое правило — необходимо всегда придерживаться всех вышеприведённых правил, даже если их не выполняет противник.
При этом в МККК отметили, что призывают к порицанию создания добровольческих киберпреступных группировок и борьбе с ними.