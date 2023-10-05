Красный Крест составил для хакеров правила ведения кибервойны

Кибервойны усилились после начала СВО. В связи с этим, чтобы минимизировать риски для гражданских, насколько это возможно, МККК предложил 8 правил для хакеров и хактивистов.

Первое правило запрещает направлять любые кибератаки против гражданских объектов — всего, что не является военной инфраструктурой.

Второе — никогда не допускать использование вредоносного софта или других инструментов и техник, автоматически распространяющихся и бесконтрольно наносящих ущерб военным и гражданским целям.

Третье правило гласит, что при подготовке кибератаки на военный объект необходимо сделать всё, чтобы избежать или минимизировать все возможные последствия для мирного населения.

Четвёртое правило — полный запрет на проведение киберопераций против медицинских и гуманитарных объектов.

Пятое правило запрещает атаковать объекты, которые необходимы для выживания населения или при повреждении которых могут высвободиться опасные силы. Под такими объектами в правилах закреплены плотины, дамбы, атомные электростанции и прочее.

Шестое правило требует не проводить кибератаки для вызова и распространения паники среди населения.

Седьмое правило предполагает, что атаки не должны приводить к нарушению международного гуманитарного права.

Восьмое правило — необходимо всегда придерживаться всех вышеприведённых правил, даже если их не выполняет противник.

При этом в МККК отметили, что призывают к порицанию создания добровольческих киберпреступных группировок и борьбе с ними.