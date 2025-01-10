Красный свет снизил риск образования тромбов

Этот результат, который еще предстоит проверить в клинических испытаниях, может привести к созданию доступной терапии, способной снизить количество тромбов в венах и артериях, что является одной из главных причин предотвратимых смертей в мире.

В ходе эксперимента ученые подвергли мышей воздействию красного, синего или белого света в течение 12 часов, после чего 12 часов было темно. Мыши, подвергшиеся воздействию красного света, продемонстрировали почти в пять раз меньше тромбов по сравнению с теми, кто находился под синим или белым светом. При этом показатели активности, сна, питания и температуры тела у всех групп оставались одинаковыми.

Также были проанализированы данные более 10 тысяч пациентов, перенесших операцию по удалению катаракты, для которых использовались либо обычные линзы, либо линзы, фильтрующие синий свет. Оказалось, что у пациентов с раковыми заболеваниями, использующих линзы с фильтрацией синего света, риск тромбов был ниже, чем у тех, кто использовал стандартные линзы.

Исследователи также выявили, что красный свет снижает воспаление и активность иммунной системы. Мыши, подвергшиеся красному свету, вырабатывали больше жирных кислот, что помогало уменьшить активацию тромбоцитов и, как следствие, снижало образование тромбов.

В дальнейшем ученые планируют разработать очки с красным светом для людей с высоким риском тромбообразования и исследовать, кто сможет получить максимальную пользу от такого воздействия.

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