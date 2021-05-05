Наука и технологии
Сегодня в 13:58
Краткосрочное голодание оказалось полезным для кишечника
Также была найдена связь между дисбактериозом и гипертонией
Американские ученые провели очередные эксперименты на крысах, благодаря чему была установлена польза краткосрочного голодания для кишечника. Так, было установлено, что при кормлении грызунов через день у них меняется состав бактерий кишечника, а также фиксируется снижение кровяного давления.
В рамках научной работы ученые пришли к выводу, что дисбактериоз кишечника является причиной одного из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так, по их словам, дисбактериоз способен менять передачу сигналов желчной кислоты. Исследователи уверены, что результаты исследования позволят разработать новые способы противодействия гипертонии. Основаны они будут на изменении состава кишечной микробиоты.
“Этот результат показал нам, что дисбактериоз кишечника является не просто следствием гипертонии, а причиной ее появления”, — поделились авторы работы. Они также выяснили, что интервальное голодание способствует борьбе с висцеральным жиром.