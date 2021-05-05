Краткосрочное голодание оказалось полезным для кишечника

В рамках научной работы ученые пришли к выводу, что дисбактериоз кишечника является причиной одного из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так, по их словам, дисбактериоз способен менять передачу сигналов желчной кислоты. Исследователи уверены, что результаты исследования позволят разработать новые способы противодействия гипертонии. Основаны они будут на изменении состава кишечной микробиоты.

“Этот результат показал нам, что дисбактериоз кишечника является не просто следствием гипертонии, а причиной ее появления”, — поделились авторы работы. Они также выяснили, что интервальное голодание способствует борьбе с висцеральным жиром.