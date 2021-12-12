Кражи данных россиян начнут контролировать

Последняя, как сообщается, будет мониторить даркнет, хакерские форумы и Telegram-каналы на предмет утечек. Сумма контракта — 24,3 млн рублей. Заработать же мониторинг должен уже до конца января 2022 года.

Согласно имеющимся данным, «ТС Интеграция» займётся ручным и автоматизированным сбором информацию о появлении на чёрном рынке персональных данных россиян.

Ожидается, что новая система мониторинга поможет своевременно находить и пресекать утечку личной информации жителей России.

Напомним, что ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн открыто заявил о превращении виртуального пространства во всё более реальное. В том числе и по части угроз.