Крема с коллагеном не разглаживают морщины

Это же касается и мифа об эффективности коллагеновых пищевых добавок. Как отметил Бобровский, если организм сам не вырабатывает коллаген, то искусственно попавшее в организм, это вещество просто не будет усваиваться.

При этом специалист посоветовал употреблять витамин С для синтезирования белка, Кроме этого, для выработки коллагена в организме полезно есть фруктовое желе, холодец и в целом не отказываться от животных белков.

«Есть простое правило для восполнения коллагена – употребляйте витамин C, который помогает белку синтезироваться. Вторая рекомендация — ешьте желатин в виде фруктового желе, их существует огромное количество. Холодец тоже отлично подойдёт. Наконец, не забывайте про животные белки, это однозначно положительно скажется на тонусе кожи», — порекомендовал Андрей Бобровский.