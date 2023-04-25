Кремль назвал число иностранных компаний, которые ушли из России и которые остались

Кремль назвал число иностранных компаний, которые ушли из России и которые осталисьОставшихся сильно больше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что из более чем 1400 иностранных компаний, работавших в России до начала СВО, только 120 компаний покинули страну.
Большинство компаний продолжают свою деятельность, а некоторые из тех, кто ушёл, уже обсуждают возможные условия для своего возвращения.
На начало специальной военной операции в России было около 1 404 иностранных компаний. По состоянию на сегодня у нас ушло 120 компаний. Остальные где-то здесь, они не хотят уходить. Даже те, кто уходит, они всё равно тихонько под ковром проговаривают возможные условия для возвращения и не жгут мосты.
Напомним, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что отечественные компании успешно замещают ушедшие с рынка зарубежные предприятия. Президент Владимир Путин также прокомментировал ситуацию, отметив, что эти компании нельзя причислить к «бойцам», поскольку они не боролись за свои интересы.