Кремль назвал число иностранных компаний, которые ушли из России и которые остались

На начало специальной военной операции в России было около 1 404 иностранных компаний. По состоянию на сегодня у нас ушло 120 компаний. Остальные где-то здесь, они не хотят уходить. Даже те, кто уходит, они всё равно тихонько под ковром проговаривают возможные условия для возвращения и не жгут мосты.