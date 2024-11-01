Кремль объяснил рекордный штраф Google в 2 ундециллиона рублей

По его словам, сумма носит символический характер, подчеркивая серьёзность претензий России к компании. Основная проблема, как отметил Песков, заключается в ограничении работы российских СМИ на платформе Google.

«Это, скорее, символическое число, хотя оно и конкретно сформулировано. Я даже не могу его произнести», — отметил представитель Кремля. «Этот штраф демонстрирует суть наших претензий к компании: Google не должна препятствовать работе наших вещателей, однако компания продолжает заниматься этим».

Песков также добавил, что оптимальным решением для Google было бы пересмотреть свою политику и устранить барьеры для российских медиа.