Опубликовано 01 ноября 2024, 08:541 мин.
Кремль объяснил рекордный штраф Google в 2 ундециллиона рублейИ заявил о готовности к диалогу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал необычный штраф в 2 ундециллиона рублей, наложенный на Google.
По его словам, сумма носит символический характер, подчеркивая серьёзность претензий России к компании. Основная проблема, как отметил Песков, заключается в ограничении работы российских СМИ на платформе Google.
«Это, скорее, символическое число, хотя оно и конкретно сформулировано. Я даже не могу его произнести», — отметил представитель Кремля. «Этот штраф демонстрирует суть наших претензий к компании: Google не должна препятствовать работе наших вещателей, однако компания продолжает заниматься этим».
Песков также добавил, что оптимальным решением для Google было бы пересмотреть свою политику и устранить барьеры для российских медиа.