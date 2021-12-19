Кремль признал случаи смертей от COVID-19 в администрации президента

Песков также заявил, что противники вакцинации являются «опасными дураками». Он назвал их действия и призывы отказаться от прививки «неразумными».

Напомним, что на 19 декабря 2021 года в России за сутки выявили 27 967 новых случаев заражения коронавирусом. Общее же число заражений в стране за всё время составило 10 214 790.