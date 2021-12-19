Кремль признал случаи смертей от COVID-19 в администрации президента

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Кремль признал случаи смертей от COVID-19 в администрации президентаИ рассказал, каковы шансы заразиться вирусом у Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что среди сотрудников администрации главы государства и их родственников также есть те, кто умирает от COVID-19.
При этом представитель Кремля также прокомментировал вероятность заражения инфекцией президента страны Владимира Путина. По его словам, это маловероятно, так как для того, чтобы не допустить подобного, предпринимается достаточно мер.
Сотрудники администрации президента и их родственники тоже умирают от COVID, какую-то часть людей стараемся переводить на дистанционную работу.
Песков также заявил, что противники вакцинации являются «опасными дураками». Он назвал их действия и призывы отказаться от прививки «неразумными».
Напомним, что на 19 декабря 2021 года в России за сутки выявили 27 967 новых случаев заражения коронавирусом. Общее же число заражений в стране за всё время составило 10 214 790.
Источник: Lenta.ru