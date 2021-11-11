Кремль: QR-коды не отменят даже при достижении коллективного иммунитета к COVID-19

Оказалось, что это не совсем так. Судя по свежему заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, полная отмена QR-системы и прочих ограничений будет возможна лишь в том случае, если закончится пандемия COVID-19.

По словам представителя Кремля, общественный иммунный порог нельзя назвать константой. Необходимо добиться того, чтобы за счёт повторной вакцинации он поддерживался на максимально возможной планке.

Напомним, что обязательную проверку QR-кодов ввели в ряде российских регионов. Эту меру называют необходимой для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил эффективность данной меры не только в российских реалиях, но и общемировых.