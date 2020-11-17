Крепкий сон снизил риск сердечных заболеваний и инсульта

Специалисты решили проверить, может ли сон повлиять на генетическую предрасположенность развития болезней, передает European Heart Journal. В итоге было выяснено, что люди и с высоким генетическим риском, и с сомнительным режимом сна имели более чем в 2.5 раза больший риск сердечных заболеваний, а также в 1.5 раза больший риск инсульта в сравнении с теми, кто имел низкий генетический риск вместе со здоровым сном. Но что самое интересное, точно такие же генетически предрасположенные люди, которые при этом имели здоровый сон, показали лишь в 2.1 раза больший риск сердечных заболеваний вместе 1.3 раза большим риском инсульта по сравнению с все теми же “здоровыми” людьми с отличным сном.

Специалисты подтверждают, что это лишь самые первичные результаты исследования, но даже они являются крайне показательными. При этом ученые также заявляют, что их анализ требует дальнейшего исследования.