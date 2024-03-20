«Крипта» в почёте: стоимость активов на бирже Binance превысила $100 млрд

Опубликовано 20 марта 2024, 14:15
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«Крипта» в почёте: стоимость активов на бирже Binance превысила $100 млрдБиткоинов на бирже больше всего
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance снова подтвердила свой статус ключевого игрока этой отрасли. Анализ фондов биржи показал, что на счетах пользователи разместили более $100 млрд.
Binance хранит все активы пользователей в соотношении 1:1 плюс дополнительные резервы, которые можно проверить с помощью системы proof-of-reserves (POR) — доказательства резервов. Система подвтердила, что самый ходовой актив — биткоин, размещённый в количестве 562 млн монет, что равно коэффициенту покрытия на уровне 103,16%.
В качестве других ведущих активов на ресурсах Binance размещены стейблкоины USDT, Ethereum (ETH) и собственный токен биржи Binance — BNB.