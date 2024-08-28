Криптоактивисты призвали создать независимый сервис для освобождения Павла Дурова

Опубликовано 28 августа 2024, 02:151 мин.
Криптоактивисты призвали создать независимый сервис для освобождения Павла ДуроваБудут собирать деньги на адвокатов
Основатель блокчейн-платформы и криптовалюты TRON Джастин Сан призвал создать децентрализованную площадку FreePavel DAO для поддержки основателя Telegram Павла Дурова, который находится под стражей в Париже.
Сан пообещал внести $1 млн собственных денег и привлечь Илона Маска и Марио Навфаля для участия в этой акции, но при условии, что идея будет поддержана и будет создана по-настоящему децентрализованная платформа.
Учитывая политизированность ареста Дурова и неясность его статуса, предлагается сначала собирать средства на его юридическую защиту.
Напомним, Павла Дурова арестовали по обвинению в пособничестве терроризму, торговле наркотиками, педофильскому контенту. Задержание Дурова уже вызвало падение актива TON более чем на 12%. При этом быстро растёт поддержка основателя Telegram в криптосообществе и социальных сетях.