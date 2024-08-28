Криптоактивисты призвали создать независимый сервис для освобождения Павла Дурова

Сан пообещал внести $1 млн собственных денег и привлечь Илона Маска и Марио Навфаля для участия в этой акции, но при условии, что идея будет поддержана и будет создана по-настоящему децентрализованная платформа.

Учитывая политизированность ареста Дурова и неясность его статуса, предлагается сначала собирать средства на его юридическую защиту.

Напомним, Павла Дурова арестовали по обвинению в пособничестве терроризму, торговле наркотиками, педофильскому контенту. Задержание Дурова уже вызвало падение актива TON более чем на 12%. При этом быстро растёт поддержка основателя Telegram в криптосообществе и социальных сетях.