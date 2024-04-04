Криптобиржа Binance начала помечать 5 токенов как «сомнительные»

Такие активы помечаются как «сомнительные». К ним относятся следующие токены: Ellipsis (EPX), ForTube (FOR), Unfi Protocol, DAO (UNFI), Waves (WAVES), Wrapped NXM (WNXM).

Binance предупреждает, что эти активы могут быть в любой момент сняты с листинга без объяснения причин, поскольку входят в группу повышенного риска. Причинами такого решения биржи могут быть качество обеспечения безопасности, недостаточная ликвидность, проблемное регулирование.

Binance предъявляет к разработчикам активов ряд требований: приверженность команды проекту, уровень и качество деятельности по развитию, объём торгов и ликвидность, стабильность и защищённость сети от атак, стабильность сети и смарт-контрактов, уровень публичной коммуникации, реакция на периодические запросы со стороны биржи о должной осмотрительности, свидетельства неэтичного / мошеннического поведения или халатности, вклад «в здоровую и устойчивую криптоэкосистему».

Если разработчики не соответствуют этим требованиям или не выполняет рекомендации Binance, их активы могут быть делистингованы.