Криптобиржа Binance начнёт платить пользователям за выявление мошенников

Криптобиржа Binance начнёт платить пользователям за выявление мошенниковНеобходимо отслеживать «подозрительную» активность других участников
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance запустила программу выявления мошенников «Anti-Scam Ninja», в рамках которой пользователи будут получать $5 за каждый зафиксированный и доказанный факт мошенничества. Необходимо отслеживать «подозрительное» поведение участников платформы Binance P2P.
При этом три самых продуктивных участника, которые предоставят самое больше количество подтверждённых фактов мошенничества, кроме денег получат ваучеры на 50 USDT. Для участия необходимо зарегистрироваться через форму Binance Survey на английском языке, подробно описать подозрительную активность на Binance P2P. Но для прозрачности участники программы должны предоставить свой адрес электронной почты, идентификационный номер пользователя (User ID), а также исчерпывающие доказательства мошенничества.
Это могут быть ненастоящие представители службы поддержки, фальшивые квитанции, поддельные адреса электронной почты, СМС.