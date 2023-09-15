Криптобиржа Binance начнёт платить пользователям за выявление мошенников

При этом три самых продуктивных участника, которые предоставят самое больше количество подтверждённых фактов мошенничества, кроме денег получат ваучеры на 50 USDT. Для участия необходимо зарегистрироваться через форму Binance Survey на английском языке, подробно описать подозрительную активность на Binance P2P. Но для прозрачности участники программы должны предоставить свой адрес электронной почты, идентификационный номер пользователя (User ID), а также исчерпывающие доказательства мошенничества.

Это могут быть ненастоящие представители службы поддержки, фальшивые квитанции, поддельные адреса электронной почты, СМС.