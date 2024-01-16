Криптобиржа Binance в конце января полностью уйдёт из России и заблокирует рубль

09:48, 16 января 2024
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Криптобиржа Binance в конце января полностью уйдёт из России и заблокирует рубльНо касается это именно тех, кто живёт в России
Крупнейшая мировая криптобиржа Binance предупредила российских пользователей об уходе из России в конце января и прекращении поддержки рубля.
В официальной публикации платформы сказано, что с 31 января 2024 года Binance полностью откажется от работы с россиянами, проживающими в России, и перестанет поддерживать рубль как валюту. Компания выходит из российского рынка — продаёт биржу CommEX.
Причём касаются эти изменения именно резидентов России. Если российский гражданин находится за рубежом и может документально подтвердить своё местонахождение, никакие изменения его не касаются.
При этом P2P-торговля рублём сохраняется на криптосервисе CommEX. Как отмечается, операции будут проводиться без комиссий.
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