Криптобиржа Binance в конце января полностью уйдёт из России и заблокирует рубль

В официальной публикации платформы сказано, что с 31 января 2024 года Binance полностью откажется от работы с россиянами, проживающими в России, и перестанет поддерживать рубль как валюту. Компания выходит из российского рынка — продаёт биржу CommEX.

Причём касаются эти изменения именно резидентов России. Если российский гражданин находится за рубежом и может документально подтвердить своё местонахождение, никакие изменения его не касаются.

При этом P2P-торговля рублём сохраняется на криптосервисе CommEX. Как отмечается, операции будут проводиться без комиссий.